Paradox? Warum im Burgenland immer öfter im Herbst geerntet wird

Im Burgenland hat sich die Herbsternte in den vergangenen Jahren deutlich ausgeweitet. Laut der Landwirtschaftskammer Burgenland wird mittlerweile mehr als ein Drittel der Ernte zwischen September und November eingebracht. Gründe dafür sind Klimaveränderungen und eine gezielte Beratung zu klimafitteren Sorten und Pflanzenarten.

Auf rund 60.000 Hektar – das sind 38 Prozent der burgenländischen Ackerfläche – wachsen Herbstkulturen wie Körnermais, Sojabohne, Sonnenblume, Ölkürbis, Sorghum/Hirse und Zuckerrübe. Rund 85 Prozent dieser Flächen sind bereits abgeerntet. Gute Ernte, schlechte Preise „Wir rechnen heuer mit einem guten Durchschnitt der Erntemenge. Leider sind aber die Preise schlecht“, sagte LK-Präsident Nikolaus Berlakovich bei einem Pressegespräch.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LWKB/Tesch-Wessely Im Burgenland findet mittlerweile mehr als ein Drittel der Ernte im Herbst statt. Besonders die Sojabohne hat stark an Bedeutung gewonnen, berichtet Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich.

Herbsternte im Burgenland 2025 Ackerflächen gesamt: 157.000 Hektar

Davon Herbstkulturen: 60.000 Hektar (≈ 38 %)

Bereits abgeerntet: 85 % Größte Herbstkulturen: Sojabohne: 25.200 ha

25.200 ha Körnermais: 22.000 ha

22.000 ha Sonnenblume: 4.200 ha

4.200 ha Ölkürbis: 1.800 ha

1.800 ha Sorghum/Hirse: 2.500 ha

2.500 ha Zuckerrübe: 1.800 ha Besonderheiten: Sojabohne : zweitgrößte Kultur im Land, 50 % biologisch angebaut

: zweitgrößte Kultur im Land, 50 % biologisch angebaut Zuckerrübe : Anbaufläche um 40 % reduziert, Preis bei 35 €/t

: Anbaufläche um 40 % reduziert, Preis bei 35 €/t Ertragslage : durchschnittlich bis gut

: durchschnittlich bis gut Witterung: regional unterschiedlich, Niederschlagsdefizit v. a. im Bezirk Güssing (–14 %)

Besonders die Sojabohne hat in den letzten Jahren stark zugelegt. Mit 25.200 Hektar liegt sie bereits an zweiter Stelle hinter Weizen. Ihre Anbaufläche hat sich in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Die Hälfte davon – rund 12.500 Hektar – wird biologisch bewirtschaftet. „Im Bio-Anbau ist die Sojabohne seit Jahren die Nummer 1“, betonte Berlakovich. Die Landwirtschaftskammer habe den Anbau gefördert, da Soja klimafitter ist und die Marktnachfrage gegeben sei.

Deutlich schwieriger ist die Lage bei der Zuckerrübe. Die Anbaufläche wurde auf 1.800 Hektar kontingentiert – ein Minus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zwar sind Qualität und Menge heuer gut, doch die Rübenpreise liegen mit 35 Euro pro Tonne deutlich unter dem Vorjahresniveau. „Ein Bauer braucht rund 45 Euro pro Tonne, um wirtschaftlich überleben zu können“, so Berlakovich. Zuckerrübe als Sorgenkind Insgesamt zeigt sich 2025 eine gut durchschnittliche Herbst-Erntemenge. Die Witterung war weitgehend günstig. Besonders Silo- und Körnermais, Sonnenblumen und Ölkürbis legten leicht an Fläche zu, während Zuckerrüben die größten Verluste verzeichneten. Sorghum/Hirse blieb mit rund 2.500 Hektar stabil und gilt als trockenheitsresistente Alternative, die zunehmend an Interesse gewinnt.