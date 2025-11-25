Burgenlands Geflügelwirtschaft trotzt Vogelgrippe und Preisdruck

Seit vergangener Woche ist die heimische Geflügelwirtschaft in erhöhter Alarmbereitschaft. Nach dem ersten bestätigten Fall von Vogelgrippe im Nordburgenland gilt seit Sonntag in Teilen des Nord- und Mittelburgenlands Stallpflicht. Jeder Betrieb ist gefordert, seine Tiere bestmöglich zu schützen. Ist auch nur ein Tier infiziert, muss der gesamte Bestand getötet werden.

Angesichts dieser und weiterer Herausforderungen waren die Standesvertreter bei einem Medientermin bemüht, andere Themen in den Fokus zu rücken. Etwa die Frage, ob die Pute ähnlich großes Potenzial zum klassischen Weihnachtsgericht hätte wie in den USA der Truthahn zu „Thanksgiving“. Dieser nationale Feiertag wird in den Vereinigten Staaten jedes Jahr am vierten Donnerstag im November gefeiert – also einen Tag vor dem „Black Friday“. In vielen Haushalten wird ein großes Festmahl mit gebratenem Truthahn und Füllung serviert.

„Wir glauben, dass man bei uns einen kulinarischen Teil von ,Thanksgiving‘ übernehmen könnte, um unsere Geflügelhalter ins Rampenlicht zu rücken“, sagte Heinz Schlögl, Obmann der Geflügelwirtschaft Burgenland, und plädierte dafür, Putenfleisch stärker als Festtagsgericht zu etablieren. Genug Fleisch für alle Fleisch dafür gebe es jedenfalls genug, der Selbstversorgungsgrad mit Putenfleisch liegt im Burgenland bei über 200 Prozent. Laut Statistik Austria erzielte die Geflügelhaltung im Burgenland 2024 einen Produktionswert von 36,5 Millionen Euro. Der Pro-Kopf-Verbrauch von Geflügelfleisch lag 2024 bei 23,2 Kilogramm, ein Plus von 0,8 Kilogramm gegenüber dem Vorjahr. Davon entfielen 18,2 Kilogramm auf Hühner- und 4,4 Kilogramm auf Putenfleisch, der Rest auf Enten- und Gänsefleisch.

Rezept: Goldene Knusperpute Zutaten:

Eine ganze Pute, Gewicht rund 7,5 Kilogramm

Edelstahlkette, zwei Meter

30 Liter Öl, z. B. Rapsöl

Gasbrenner/-kocher mit Druckminderer, Topf Zubereitung:

1. Pute einen Tag vorher innen und außen einsalzen und abtrocknen lassen.



2. Öl im Topf eine Stunde auf 180 Grad vorheizen. Brenner auf „große Flamme“. 3. Kette durch den Schlachtkörper ziehen, die Pute richtig abtrocknen. Pute langsam in den Topf geben, Kettenenden aus dem Topf hängen lassen. 4. 50 bis 60 Minuten bei

165 bis 180 Grad frittieren. 5. Am Ende der Frittierzeit die Pute vorsichtig aus dem Top heben und servieren. Kleines Küchenlexikon:

Achtung: Die Pute muss gut abgetrocknet sein, bevor sie in das heiße Öl gegeben wird. Kein Wasser in das heiße Öl gelangen lassen. Das Öl nicht über 200 Grad erhitzen.

Werner Falb-Meixner, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer, betonte: „Geflügelfleisch ist bei den Österreicherinnen und Österreichern gefragt. Umso wichtiger ist es, beim Einkauf auf die Herkunft zu achten und heimische Produkte zu wählen.“ Standards und Preise Auch Elisabeth Rothenender, Obmann-Stellvertreterin der Geflügelwirtschaft Burgenland und Putenmästerin, hob die hohen Tierwohlstandards hervor: „Unsere Betriebe sorgen für ausreichend frische Eier und Geflügelfleisch aus der Region. Wir produzieren höchste Qualität, doch beim Preis können wir mit niedrigeren Standards aus dem Ausland nicht mithalten.“