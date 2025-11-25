Das Winterwunder Mörbisch verzaubert den Neusiedler See

Das Winterwunder Mörbisch verwandelt die Seebühne am Neusiedler See in ein märchenhaftes Lichtermeer. Mittelpunkt ist die gigantische Weihnachtskrippe – 90 Meter breit, 18 Meter hoch – die wie ein leuchtender Berg aus Bildern und Projektionen in den Nachthimmel ragt. Besucher spazieren durch einen funkelnden Erlebnisweg, an dem Lichtinstallationen, animierte Figuren und interaktive Stationen die Suche nach dem Christkind zu einem kleinen Abenteuer machen. Bequem erreichbare Parkplätze, ein kostenloser „Christkindl-Express“ und barrierefreie Wege machen das Event zu einem entspannten Ausflug – ein winterlicher Zauberort, der Adventstimmung groß inszeniert.