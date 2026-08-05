Neuer Hitzerekord: So heiß war es in der Nacht noch nie

Der Allzeit-Rekord wurde demnach in Hornstein im Burgenland aufgestellt: Wie der Wetterdienst Ubimet meldet, wurden dort 28,5 Grad gemessen. Das ist der höchste je in Österreich gemessene Nachtminimum-Wert.

Nicht nur die Tage sind aktuell teils unerträglich heiß – auch die Nächte bringen kaum noch Abkühlung. Während gestern, Dienstag, tagsüber der Rekordwert von 41 Grad gemessen wurde, fielen auch in der Nacht von 4. auf 5. August einige Rekorde .

Zumindest ein wenig Erleichterung ist in Sicht: Am Donnerstag nähert sich von Westen her eine Kaltfront, die schrittweise für Abkühlung sorgen wird - länger heiß bleibt es aber im ohnehin schon Hitze-geplagten Osten.

Nur etwas Erleichterung

Erst ab Freitag kommen etwas kühlere Luftmassen in den Alpenraum, somit sollten laut Ubimet Tropennächte in der Nacht auf Samstag nur noch an vereinzelten Stationen Thema sein.

Eine nachhaltige Abkühlung ist aber noch nicht in Sicht: Die Hitzewelle dürfte sich nach ein paar weniger heißen Tagen erneut aufbauen - zumindest neue Hitzerekorde sollten dann nicht mehr erreicht werden.