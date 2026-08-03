Hier sehen Sie, wo es in Österreich gerade am wärmsten ist

Die erste Hitzewelle des Jahres ließ das Thermometer sehr hoch klettern. In Wien wurde ein neuer Rekord gemessen: exakt 40 Grad Celsius an der Messstation Innere Stadt.

Die höchste Temperatur in Österreich wurde am 09. August 2013 in Bad Deutsch-Altenburg mit 40,5 Grad Celsius gemessen.

Mit unserer Karte haben Sie einen Überblick über alle Messstationen in Österreich. Die Daten, die von GeoSphere Austria stammen, werden in einem zehnminütigen Rhythmus erhoben und qualitätsgeprüft – gemessen wird die Lufttemperatur zwei Meter über dem Boden.

Mit unseren Tabellen können Sie die Extremwerte entdecken, am oberen sowie am unteren Ende der Skala.