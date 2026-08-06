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Die Nacht von Dienstag auf Mittwoch, den 5. August, war die heißeste aller Zeiten. Selbst um 23 Uhr zeigten noch 20 Messstationen über 30 Grad an. Auch in der Nacht auf Donnerstag, den 6. August, blieb es an vielen Orten Österreichs ungewöhnlich warm - zwar nicht so wie die Nacht davor, aber mit neuen Rekorden für die höchste je gemessene Minimaltemperatur.

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Die Unwetterzentrale (UWZ) verzeichnete an fünf Orten neue Rekorde: Oberndorf an der Melk : 24,9°C

: Wieselburg : 24,6°C

: 24,6°C Bad Vöslau : 24,3°C

: 24,3°C Laßnitzhöhe : 24,2°C

: 24,2°C Weitra: 22,4°C (Messreihe seit 1936!) Auch in der Wiener Innenstadt war es in der Nacht auf Donnerstag erneut extrem warm: Die Tiefsttemperatur lag bei 27,3 Grad und damit nur 0,1 Grad unter dem von Dienstag auf Mittwoch aufgestellten Allzeitrekord (27,4 Grad, Reihe seit 1985). Damit ist es bereits die achte Nacht in Folge, in der das Thermometer nicht unter 20 Grad gefallen ist. Der bisherige Allzeitrekord mit der längsten Tropennacht-Serie liegt bei insgesamt 17 Tropennächten im Jahr 1994. Überdurchschnittlich viele Tropennächte in Landeshauptstädten Die Zahl der Tropennächte mit nicht weniger als 20 Grad hat sich in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht. 2026 gab es in den meisten Landeshauptstädten inklusive der Rekordnacht auf Mittwoch schon mehr davon als im Jahresmittel von 1991 bis 2020.

An der Messstation Wien-Innere Stadt zählte die Geosphere Austria heuer schon 34 Tropennächte, in Eisenstadt 17 und in Linz 14. Der jeweilige Spitzenwert aus 2024 wurde in diesen Städten aber noch nicht übertroffen. 2024 verzeichnete die Geosphere in Wien mit 53 bisher die meisten Nächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sank. Zwischen 1991 und 2020 gab es an der Messstelle Innere Stadt pro Jahr im Schnitt rund 21 davon. Auch Eisenstadt (27) und Linz (18) verzeichneten 2024 die meisten Tropennächte. 6,43 waren es in Eisenstadt von 1991 bis 2020 durchschnittlich pro Jahr, in Linz wurden in dieser Periode im Schnitt 3,2 Tropennächte gezählt. Innsbruck, Bregenz und Klagenfurt auf Rekordkurs In St. Pölten zählte man mit acht Tropennächten heuer schon viermal so viele wie im Mittel von 1991 bis 2020 (1,9). Nahe an den bisherigen Rekordwerten kratzen Klagenfurt und Bregenz. In letzterer sank die Temperatur in elf Nächten nicht unter 20 Grad - nur eine weniger als 2015.