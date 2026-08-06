27 neue Rekorde an Österreichs Messstellen + 41,2 Grad in Bad Deutsch-Altenburg

Dienstagabend versammelten sich rund 700 Menschen auf Aufruf der "Fridays For Future" (FFF) vor dem Parlament in Wien. Die Stille der Regierung, allen voran von Kanzler Christian Stocker und Klimaminister Norbert Totschnig (beide ÖVP), sei "ohrenbetäubend", hieß es am Mittwoch.

"Die Meldungen zu Hitzeopfern überschlagen sich, Landwirtschaften sind über ihrem Limit, Brände brechen auch in Österreich aus, erstmals werden 41 Grad in Österreich gemessen. Wir befinden uns in einer Notlage. Nichts davon ist normal. Nichts davon müsste so sein. Doch die politische Antwort bleibt aus", sagte Veronika Müller für "Fridays For Future".

Forderung nach Klimagesetz

Die "Fridays For Future" fordern erneut ein umfassendes und wirksames Klimagesetz der Regierung. Zudem müsse die Gebäudesanierung vorangetrieben werden, um Menschen vor überhitzten Wohnungen zu schützen. Auf europäischer Ebene solle sich Österreich für einen starken Klimaschutz einsetzen. "Wer weiter bremst, trägt Verantwortung. Denn Klimapolitik kann Leben schützen", sagte FFF-Sprecherin Emma Reynolds.

Für die Umweltschutzorganisation Global 2000 handle die Regierung "plan- und tatenlos". Die aktuelle klimatische Entwicklung und die Temperaturextreme hierzulande kämen nicht überraschend. Seit Jahrzehnten würden Expertinnen und Experten davor warnen - und zugleich sei auch klar, welche Maßnahmen gesetzt werden müssten.

"Was gegen die Klimakrise hilft, ist kein Geheimnis: Konsequenter Klimaschutz und massive Emissionsreduktion auf der einen Seite, Investitionen in Katastrophenschutz und Anpassungsmaßnahmen auf der anderen Seite", so Hannah Keller, Klima- und Energiesprecherin bei Global 2000. "Doch statt Klimaschutzgesetz und Maßnahmenbudget schaut die Bundesregierung tatenlos zu, während Österreich unter Rekordhitze leidet."