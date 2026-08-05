Wien braucht mehr Wasser: EVN versorgt acht Umland-Gemeinden

Aufgrund der aktuell sehr hohen Verbräuche in Wien – im Schnitt werden dort täglich 400.000 Kubikmeter benötigt, derzeit sind es fast 600.000 – musste die Versorgung nun auf EVN-Wasser umgestellt werden. „Ein Teil wird noch von Wien bezogen“, informiert EVN-Pressesprecher Stefan Zach.

Wie lange die genannten Umlandgemeinden von der EVN versorgt werden, hängt von den Entwicklungen in den kommenden Tagen ab. „Die Versorgung ist jedenfalls gesichert, auch wenn die aktuelle Versorgungsvariante noch einige Zeit so bleibt“, sagt Zach.

Große Anzahl an Wasserspendern

Die betroffenen Gemeinden werden jetzt mit Wässern aus verschiedenen Brunnenfeldern der EVN Wasser versorgt. Dank des vernetzten Versorgungssystems könne die EVN Wasser auf eine große Anzahl an Wasserspendern zur Versorgung der Region zurückgreifen, zum Beispiel Palt, Gemeinlebarn, Pottenbrunn, Böheimkirchen und Königstetten.