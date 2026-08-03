Klimawandel bei Wasser spürbar: „Kannten wir aus Vergangenheit nicht“

Wir können uns das dahin gehend erklären, weil im Juli und August ein großer Teil der Bevölkerung im Urlaub ist und dementsprechend der Verbrauch geringer ist. Man merkt es auch beim Verkehr in der Stadt, es ist einfach weniger los.

Die Hitzewelle im Juni hat zu einem außergewöhnlich hohen Wasserverbrauch geführt. Er war sogar deutlich höher als an einem üblichen Sommertag im Juli oder August. Warum?

Paul Hellmeier: Grundsätzlich gibt es hier eine Faustregel: Je höher die Temperatur in der Stadt und je länger keine Niederschläge fallen, desto höher ist der Wasserverbrauch. Das hängt sehr stark damit zusammen, dass die Bevölkerung ihre Gärten liebt und wenn die Gärten leiden und trocken sind, dann wird sehr viel gegossen.

KURIER: Wir befinden uns erneut mitten in einer Hitzewelle. Bemerkt man das auch beim Wiener Wasser?

In Wien ist man mächtig stolz auf das gute Trinkwasser. Mit Blick auf die Zukunft steht die Wasserversorgung in der Stadt aber vor großen Herausforderungen, wie auch derzeit spürbar ist. Darüber sowie über mögliche Lösungsansätze spricht Paul Hellmeier, Leiter der MA 31 (Wiener Wasser).

Paul Hellmeier ist seit 2020 Chef der MA 31 (Wiener Wasser). Als Leiter dieser Magistratsabteilung ist er mitverantwortlich für die Umsetzung der Strategie „Wiener Wasser 2050“. Diese beinhaltet die Erweiterung und Sanierung der Wasserrohre, die Vergrößerung der Wasserbehälter und die Erhöhung der verfügbaren Menge an Wasser.

Der KURIER lädt jeden Montag zum Stadtgespräch und spricht mit Persönlichkeiten über Themen, die Wien bewegen. Diesmal geht es um die Wasserversorgung.

Was bedeutet das in Zahlen?

Wir haben einen durchschnittlichen Wasserverbrauch von 400.000 Kubikmeter pro Tag. Und der steigt bei extremen Verbräuchen in Richtung 600.000 Kubikmeter an. Und das war im Juni der Fall. Der Minimalverbrauch dagegen liegt bei knapp über 300.000 Kubikmeter. Das passt nicht zur aktuellen Jahreszeit, das sind üblicherweise der 25. Dezember und der 1. Jänner.

Warum?

Da ruht die Bevölkerung. Wir können es uns nur so erklären: Die Leute haben Familienfeier gehabt, haben sehr viel gegessen, schlafen am nächsten Tag. Und da gehen wir davon aus, dass einfach der Ruhemodus der Bevölkerung zu den minimalsten Verbräuchen führt.

Okay, das ist lustig. Aber vielleicht noch einmal zurück zu den höchsten Verbräuchen. Wie oft kommen diese Spitzenwerte zustande und hat sich das in den vergangenen Jahren vermehrt?

Ja, es hat sich vor allem heuer sehr gesteigert. Wir haben in den vergangenen Jahren maximal vier Tage pro Jahr gehabt, wo wir die 500.000 Kubikmeter pro Tag überschritten haben. Und das war heuer ganz anders. Wir haben einfach aufgrund der Hitzewelle im Juni fast zwei Wochen hintereinander über 500.000 m3 pro Tag verbraucht und es hat sich sogar in Richtung 600.000 Kubikmeter gesteigert. Das ist für uns ein sehr besonderes Jahr, weil das kannten wir aus der Vergangenheit so nicht, dass die Wiener Bevölkerung so viel Wasser verbraucht.

Mussten im Juni deshalb Maßnahmen gesetzt werden?

Wir haben Maßnahmen intern gesetzt. Wir als Stadt Wien verfolgen die Philosophie, dass wir zuerst auf unserer Seite schauen, was wir tun können. Und generell, aber das gilt eigentlich immer, versuchen wir natürlich schon der Bevölkerung zu kommunizieren, dass ein sorgsamer Umgang mit einem so wertvollen Gut wie unserem Trinkwasser sinnvoll ist.

Wie haben die Maßnahmen ausgesehen, die sie intern gesetzt haben?

Wir haben geschaut, dass wir die Straßenreinigung reduzieren, wo Trinkwasser verbraucht wird und wir haben mit den Wiener Stadtgärten geschaut, dass die Bewässerungsintervalle zurückgefahren werden. Wir haben versucht, überall dort solche Maßnahmen zu setzen, wo man was beitragen kann, um den Verbrauch zu reduzieren.

Ist die reduzierte Bewässerung ein Problem für den Grünraum und die Bäume in der Stadt?

Wir sind in engem Austausch mit unseren Kollegen von den Stadtgärten. Mir ist da kein Problem bekannt. Generell ist es aber so, dass die hohen Temperaturen und die fehlenden Niederschläge nicht nur eine Belastung für die Bevölkerung – auch aus gesundheitlichen Gesichtspunkten – sind, sondern auch für die Natur.

Wie geht es den Quellen, deren Wasser nach Wien fließt angesichts des Klimawandels?

Den Quellen geht es grundsätzlich gut. Ganz generell wissen wir aber alle, dass wir zuletzt sehr schwache Winter hatten. Das Wort „schwach“ bezieht sich dabei auf die geringen Schneemengen, vor allem in den steirischen und niederösterreichischen Kalkalpen. Und wenn das Wasser nicht fällt, dann ist es nicht vorhanden. Dementsprechend würden wir uns wieder einmal einen starken Winter wünschen, mit sehr viel Schnee. Die Niederschläge in der kalten Jahreszeit sind nämlich das Trinkwasser des Sommers. Für die Grundwasserbildung ist also sehr wichtig, dass in der kalten Jahreszeit die Niederschläge stark sind. In der warmen Jahreszeit dagegen ist die Vegetation sehr aktiv und greift auf den Niederschlag zu.

Aufgrund des Klimawandels und des Bevölkerungswachstums wird in der Stadt immer mehr Wasser benötigt. Um dem gerecht zu werden entsteht auf der Donauinsel derzeit eine Wasseraufbereitungsanlage, die das Wasser aus 17 Grundwasserbrunnen aufbereiten soll. Bisher konnte das Wasser nämlich nicht uneingeschränkt genutzt werden. Warum?

Das Wasser hat immer der Trinkwasserverordnung entsprochen, die Einschränkung war lediglich rechtlicher und nicht qualitativer Natur. Wir sind durch den gültigen Wasserrechtsbescheid insofern eingeschränkt, dass wir nur zu bestimmten Zeitpunkten die Wässer einspeisen dürfen.

Zu welchen Zeitpunkten?

Zur Spitzenabdeckung. Das ist sozusagen unsere Ausfallreserve. Nur wenn wir keine anderen Wasserspender mehr zur Verfügung haben, greifen wir auf diese Donauufer-nahen Standorte zurück. Die Brunnen dort sind nicht so gut geschützt wie beispielsweise in der Lobau. Das Rohwasser der Brunnen bei der Donauinsel entspricht aber auch jetzt schon der Trinkwasserverordnung. Nur ist das Sicherheitsniveau in Österreich sehr hoch und das Regelwerk sehr streng. Um dem zu entsprechen, bauen wir nun die Aufbereitungsanlage.