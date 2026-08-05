Lässt sich Hitze wegmeditieren? Was mentale Kühlung bringt

Hitze wirkt auch auf die Psyche: In einer Befragung der Gesundheit Österreich GmbH berichteten 52 Prozent, im Alltag weniger Energie zu haben, 38 Prozent fühlten sich weniger belastbar, 31 Prozent verloren das Interesse an Dingen, die ihnen sonst Freude machen, der Schlaf, die Konzentration, das Urteilsvermögen und die Impulskontrolle werden beeinträchtigt.

Studien verbinden höhere Temperaturen zudem mit mehr psychischen Krisen und Behandlungen sowie einer höheren Suizidrate, auch der Zusammenhang mit Gewalt ist dokumentiert.

Doch was könnte helfen, dem mental etwas entgegenzusetzen – etwa mit Hilfe von Meditation oder Visualisierungsübungen?

Als Meditationsmethode am besten erforscht ist MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction), ein achtwöchiges Programm mit Meditation, Achtsamkeit im Alltag und Gruppenaustausch. „Dazu finden sich über 2000 Studien“, sagt Klaus Kirchmayr, MBSR-Ausbildner und Achtsamkeitstrainer. „Mit klaren Belegen für die Wirksamkeit bei Stress, Emotionsregulation, Schlafstörungen und chronischen Schmerzen.“

Auch bei starker Hitze könnte das unterstützend wirken, aber: „Immer unter der Prämisse, dass wir nichts wegmeditieren“, betont Kirchmayr.

Akzeptanz und Geduld

Zu den Grundhaltungen der achtsamkeitsbasierten Stressreduktion gehören unter anderem Akzeptanz und Geduld. „Das kann ein Pfad sein, der unterstützt“, so Kirchmayr. Aus der Arbeit mit chronischen Schmerzpatientinnen und -patienten kennt er die zugespitzte Formel: „Leiden = Schmerz × Widerstand.“

Der Ansatz geht auf Jon Kabat-Zinn zurück, der Ende der 1970er-Jahre an der University of Massachusetts die achtsamkeitsbasierte Stressreduktion MBSR entwickelte. Akzeptanz bedeutet dabei weder, eine Belastung gutzuheißen, noch, sich ihr auszuliefern. Stattdessen geht es darum, die gegenwärtige Erfahrung zunächst wahrzunehmen, wie sie ist und das bewusst sowie möglichst ohne sofortige Bewertung.