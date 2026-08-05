„Heatwave Anxiety“: Wenn Hitzewellen Angst und Panik auslösen

Der morgendliche Blick auf die handyeigene Wetter-App ist für die allermeisten Menschen banale Routine. Aktuell kommen beim Öffnen der diversen Applikationen allerdings unangenehme Stimmungslagen auf: Temperaturprognosen jenseits der 40 Grad gehen mit Unbehagen und Besorgnis, mitunter sogar mit Angst und Panik einher. Als „heatwave anxiety“, also „Hitzeangst“, bezeichnet man im englischsprachigen Raum die Furcht vor extremer Hitze und der Aussicht, ihr nicht entkommen zu können. Studien zeigen inzwischen: Nach traumatischen Hitzeerlebnissen entwickeln viele eine Erwartungsangst vor der nächsten Hitzewelle, die zu Stress, Depressionen und Hilflosigkeit führen kann. Wenn Wetterprognosen Angst auslösen „Prinzipiell ist die Hitzeangst Teil einer Reihe von Klimagefühlen, die wir mehr und mehr in psychotherapeutischen Praxen erleben“, berichtet Psychotherapeut Markus Böckle vom Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP). Das Phänomen der Klimaangst (siehe Infobox unten) wird global bereits seit einigen Jahren beobachtet. Die Hitzeangst als eine auf konkrete klimatische Extrembedingungen bezogene Gefühlslage sei nun auch in Österreich relevant, „weil uns Hitzewellen zunehmend persönlich betreffen“, präzisiert Böckle. „Während einer Hitzewelle gibt es einen deutlichen Anstieg von Stress, Angst und Depression. Die Aussicht, der Hitze nicht entkommen zu können, führt zu psychischen Problemen, die nicht unterschätzt werden sollten“, wurde Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien bereits vor einigen Jahren in einer Aussendung anlässlich einer Hitzewelle zitiert. Ängste im Zusammenhang mit Hitzewellen nehmen zu, betont auch die Psychologin Caroline Hickman von der Universität Bath im BBC-Interview. „Sobald Menschen ein traumatisches Ereignis wie eine Überschwemmung oder eine Hitzewelle durchlebt haben, erwarten sie das nächste mit Angst“, schildert Hickman, die Menschen mit Klimaangst therapeutisch begleitet. Insbesondere Personengruppen und deren Angehörige, denen Hitze besonders zusetzt – etwa Mütter und Väter von kleinen Kindern, ältere und chronisch kranke Menschen oder pflegende Familienmitglieder –, werden derzeit verstärkt von Ängsten geplagt.

Wie extreme Klimaereignisse die Psyche belasten Starke Besorgnis über Hitzewellen kann dem Phänomen der sogenannten „Climate Anxiety“, zu Deutsch „Klimaangst“ oder „Klimaängstlichkeit“, zugeordnet werden. Darunter versteht man durch den Klimawandel und damit einhergehende Entwicklungen ausgelöste Ängste. In einem Bericht der American Psychological Association aus dem Jahr 2017 wird Klimaangst als „chronische Angst vor dem Untergang der Umwelt“ angeführt. Der US-Psychologenverband hielt schon damals fest, dass psychische Reaktionen auf den Klimawandel wie „Fatalismus, Angst, Hilflosigkeit und Resignation“ zunähmen. Eine Studie der britischen Universität Bath aus dem Jahr 2022 zufolge leiden etwa 4,6 Prozent der Menschen in Großbritannien unter klinisch relevanter Klimaangst. Andere Untersuchungen kommen insbesondere bei jungen Menschen zu deutlich höheren Werten. Eine 2021 im Fachjournal The Lancet Planetary Health veröffentlichte Studie befragte 10.000 junge Menschen aus zehn Ländern: 59 Prozent gaben an, sehr oder extrem besorgt über den Klimawandel zu sein, 84 Prozent zeigten zumindest moderate Sorge.

„Die Ausweglosigkeit hat mich umgehauen“ In sozialen Medien bringen sie ihre Sorge rund um die heftigen Hitzeperioden zur Sprache. Die österreichische Autorin und Neo-Mama Stefanie Sargnagel berichtet etwa bereits seit mehreren Wochen von der massiven Belastung durch die außergewöhnlichen Temperaturen. „Die Ausweglosigkeit der Hitze mit Baby hat mich umgehauen“, schreibt sie und kritisiert unter anderem fehlende politische Bemühungen im Kampf gegen die Hitze. Auf große Resonanz stieß laut BBC kürzlich ein Beitrag der Britin Tavia Watts. Während der jüngsten Hitzewelle in England plagten Watts derartige Ängste um ihre Kleinkinder, dass sie beim abendlichen Vorlesen weinend den Raum verließ. Ihr Instagram-Video über die „sich wie Weltuntergang anfühlende“ Hitze wurde Zehntausende Male geliked. Kaum jemand könne sich angesichts der aktuellen Temperaturen den körperlichen und psychischen Auswirkungen der Hitze entziehen, weiß Psychotherapeut Böckle. „Wir sprechen vor allem von schlechtem Schlaf, erhöhter Reizbarkeit, Konzentrationsproblemen und Stresszuständen, aber eben auch Gefühlen des Kontrollverlusts, der Hilflosigkeit und des Ausgeliefertseins.“ Böckle betont auch: „Angst ist, wie andere Gefühle auch, ein wichtiger Informant für uns Menschen. Sie zeigt uns, dass etwas gefährlich ist. Im Grunde ist eine Hitzeangst also eine gesunde Reaktion auf eine reale Bedrohung.“ In stressigen Lebenslagen suchen viele Entspannung in der Natur. Vor allem im dürregeplagten Osten des Landes bietet sich in Wäldern, an Grünflächen und Gewässern ein trostloses Bild. „Die wenigsten Menschen mögen gerne Wüsten“, sagt Umweltpsychologin Sabine Pahl von der Uni Wien. Blickt man auf eine derart veränderte, eigentlich vertraute Landschaft, kann die Unsicherheit steigen. Man beginnt sich zu fragen, was im Zuge des Klimawandels als Nächstes kommt. Das wirke „beängstigend“.