Löschwasser knapp: Feuerwehren in OÖ zapfen private Pools an

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Die trockenen und heißen Sommermonate Juni und Juli haben Oberösterreichs Feuerwehren außergewöhnlich stark gefordert. Insgesamt wurden von 59.497 Feuerwehrfrauen und -männern 118.228 ehrenamtliche Einsatzstunden geleistet, zog die zuständige Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) am Wochenende eine erste Bilanz. In den vergangenen acht Wochen rückten 810 Feuerwehren in Oberösterreich 8.604 Mal aus. Davon waren 1.844 Brandeinsätze und 6.760 technische Einsätze zu leisten. „Für die Feuerwehren bedeutete dies eine außergewöhnlich hohe Belastung“, bedankte sich die Landesrätin bei den ehrenamtlichen Helfern.

Landesfeuerwehrkommandant Robert Mayer wies darauf hin, dass viele Einsätze „körperliche Höchstleistungen, technisches Spezialwissen und oftmals auch große psychische Belastbarkeit“ bedeuten würden. Ohne die freiwilligen Feuerwehrmitglieder wäre das „hohe Sicherheitsniveau in unserem Land nicht möglich“, so Mayer. Wasserknappheit stellt Einsatzkräfte vor Probleme Bei Waldbränden kämpfen die Feuerwehren zunehmend mit Wasserknappheit. Um die Flammen zu bekämpfen, müssen sie immer öfter auf Schwimmbäder, Schwimmteiche oder private Pools als Wasserquelle zurückgreifen.

Bei einem Brandeinsatz in Tragwein im Bezirk Freistadt etwa musste die örtliche Feuerwehr auf einen privaten Swimmingpool zurückgreifen, berichtet ORF. „In der Nähe hatten wir sonst keine Wasserversorgung, außer einen Pool und einen Löschbehälter“, schildert Daniel Schützenhofer, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Tragwein, die Situation gegenüber dem ORF. In der ersten Phase eines Brandes könne es erforderlich sein, Wasser aus solchen privaten Quellen zu entnehmen, heißt es vom Landesfeuerwehrkommando (LFK). Obwohl Pools mit 30.000 Litern bei einem Waldbrand nur etwa fünf Minuten ausreichen würden, seien sie von großer Bedeutung, bis andere Quellen erschlossen werden.