Großalarm in Krems: Flammen in einem Chemiewerk

Ein Brand in einem Produktionsbetrieb hat am Sonntagabend einen größeren Feuerwehreinsatz in Krems ausgelöst. Die ersten Notrufe gingen gegen 20.07 Uhr ein. Wenige Minuten später gelang es Mitarbeitern jedoch, die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mithilfe von Feuerlöschern zu löschen.

Die alarmierten Feuerwehren führten anschließend Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten den betroffenen Bereich. Der Brand war in einem Produktionsturm im ersten Obergeschoß ausgebrochen. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Insgesamt wurden vier Betriebsfeuerwehren sowie drei umliegende Freiwillige Feuerwehren alarmiert. Da der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte, konnten mehrere Feuerwehren ihre Anfahrt noch vor dem Eintreffen abbrechen.