Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Großalarm in Krems: Flammen in einem Chemiewerk

Die ersten Notrufe gingen am Sonntagabend gegen 20.07 Uhr ein. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Johannes Weichhart
02.08.2026, 21:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Feuerwehrleute und Einsatzfahrzeuge in einem Industriegelände.

Ein Brand in einem Produktionsbetrieb hat am Sonntagabend einen größeren Feuerwehreinsatz in Krems ausgelöst. Die ersten Notrufe gingen gegen 20.07 Uhr ein. Wenige Minuten später gelang es Mitarbeitern jedoch, die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mithilfe von Feuerlöschern zu löschen.

Wohnblock in Vollbrand: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Die alarmierten Feuerwehren führten anschließend Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten den betroffenen Bereich. Der Brand war in einem Produktionsturm im ersten Obergeschoß ausgebrochen. Die Ursache des Feuers ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Insgesamt wurden vier Betriebsfeuerwehren sowie drei umliegende Freiwillige Feuerwehren alarmiert. Da der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte, konnten mehrere Feuerwehren ihre Anfahrt noch vor dem Eintreffen abbrechen.

Flug-Streit um eine Minute: Gericht aus NÖ verurteilt Airline-Chef

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Auch ein Austritt von Chemikalien habe nicht stattgefunden, teilten die Einsatzkräfte mit.

Entgegen anderslautenden Behauptungen in sozialen Medien handelte es sich zudem nicht um einen tagelang andauernden Brand. Das Feuer war bereits wenige Minuten nach Eingang der ersten Notrufe gelöscht.

Krems
kurier.at  | 

Kommentare