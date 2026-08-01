Dramatische Szenen haben sich Freitagabend in Walpersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) abgespielt: Kurz nach 20.00 Uhr wurden die Feuerwehren zu einem Gebäudebrand in der Kremser Straße alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Dachstuhl eines Wohnblocks bereits in Vollbrand.

Nach ersten Informationen der Bewohner befanden sich keine Personen mehr im Gebäude. Atemschutztrupps durchsuchten die Wohnungen unter schwierigen Bedingungen und konnten dies glücklicherweise bestätigen. Insgesamt wurden jedoch sechs Katzen aus den betroffenen Wohnungen gerettet.

Dachstuhl brannte völlig aus

Der Brand breitete sich rasch über den Dachbereich aus. Die Feuerwehren bekämpften die Flammen zunächst mit einem Innenangriff, später auch von außen mit Unterstützung der Drehleitern aus Herzogenburg und St. Pölten. Ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen stellte die notwendige Wasserversorgung sicher.

Durch den umfangreichen Einsatz konnte ein Übergreifen auf angrenzende Wohnblöcke verhindert werden. Der Dachstuhl des betroffenen Gebäudes brannte allerdings großteils aus.