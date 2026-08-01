Tödlicher E-Scooter-Unfall: 50-Jähriger stirbt nach Sturz in NÖ

Ein Ausflug mit dem E-Scooter hat am Freitagabend im Bezirk St. Pölten-Land ein tödliches Ende genommen. Ein 50-jähriger Mann kam auf einem Feldweg bei Oberwölbling aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz und erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.

Der 50-jährige Österreicher aus dem Bezirk St. Pölten-Land war am 31. Juli in den Abendstunden auf einem befestigten Feldweg im Freilandgebiet von Oberwölbling mit einem E-Scooter unterwegs. Laut Polizei trug er Arbeitsschuhe und eine Arbeitshose, war mit freiem Oberkörper unterwegs und trug keinen Helm.