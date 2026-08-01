Tödlicher E-Scooter-Unfall: 50-Jähriger stirbt nach Sturz in NÖ
Ein Ausflug mit dem E-Scooter hat am Freitagabend im Bezirk St. Pölten-Land ein tödliches Ende genommen. Ein 50-jähriger Mann kam auf einem Feldweg bei Oberwölbling aus bislang ungeklärter Ursache zu Sturz und erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass für ihn jede Hilfe zu spät kam.
Der 50-jährige Österreicher aus dem Bezirk St. Pölten-Land war am 31. Juli in den Abendstunden auf einem befestigten Feldweg im Freilandgebiet von Oberwölbling mit einem E-Scooter unterwegs. Laut Polizei trug er Arbeitsschuhe und eine Arbeitshose, war mit freiem Oberkörper unterwegs und trug keinen Helm.
Warum der Mann die Kontrolle über den E-Scooter verlor, ist derzeit noch unklar. Er stürzte und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer entdeckte den Verunglückten und setzte umgehend die Rettungskette in Gang.
Für den 50-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 2 konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.
Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Herzogenburg ergaben bislang keine Hinweise auf einen zweiten Unfallbeteiligten oder ein Fremdverschulden. Die Polizei geht derzeit von einem Alleinunfall aus.
Kommentare