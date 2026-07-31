Auffrisierter Scooter: 13-Jähriger bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Ein 13-jähriger E-Scooter-Lenker ist am Mittwochnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) verletzt worden. Der Bursche, der auch einen Schock erlitt, wurde von „Christophorus 9“ in die Klinik Donaustadt geflogen. Laut einem 16-Jährigen, der mit dem 13-Jährigen unterwegs gewesen war, waren die beiden mit Tempo 30 bis 40 gefahren. Bei einem Test erreichten die zwei E-Scooter laut Polizeiaussendung von Freitag 69 statt der erlaubten 25 km/h.