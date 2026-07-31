Auffrisierter Scooter: 13-Jähriger bei Kollision mit Pkw schwer verletzt
Ein 13-jähriger E-Scooter-Lenker ist am Mittwochnachmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Ebreichsdorf (Bezirk Baden) verletzt worden. Der Bursche, der auch einen Schock erlitt, wurde von „Christophorus 9“ in die Klinik Donaustadt geflogen. Laut einem 16-Jährigen, der mit dem 13-Jährigen unterwegs gewesen war, waren die beiden mit Tempo 30 bis 40 gefahren. Bei einem Test erreichten die zwei E-Scooter laut Polizeiaussendung von Freitag 69 statt der erlaubten 25 km/h.
Der 36-jährige Autolenker hatte auf der Bahnstraße vor der Kreuzung mit dem Radweg in der Ortschaft Weigelsdorf sein Tempo reduziert. Der 13-Jährige kollidierte mit dem Pkw, der andere Bursche konnte rechtzeitig ausweichen und wurde nicht verletzt. Beide E-Scooter-Lenker trugen einen Helm. Nachdem bei dem Funktionstest die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten wurde, folgen Anzeigen an die Bezirksverwaltungsbehörde.
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