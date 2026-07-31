Mit Quad 5 Meter abgestürzt: Niederösterreicher schwer verletzt
Ein 21-Jähriger ist am Donnerstag in seinem Heimatbezirk Scheibbs mit einem Quad in steiles Waldgelände abgestürzt. Der Lenker war auf einer Forststraße in Gaming mit den linken Rädern in eine Rinne geraten und hatte die Kontrolle über das Gefährt verloren. Nach einem Fünf-Meter-Absturz blieb der Schwerverletzte liegen, das Quad blieb nach weiteren zehn bis 15 Metern an einem Baum hängen. Ein Hubschrauber flog den Mann ins Spital, berichtete die Polizei am Freitag.
Der Lenker war der Aussendung zufolge gegen 16.30 Uhr Richtung Tal unterwegs gewesen, als es zu dem Unfall kam. Er konnte selbst seine Arbeitskollegen anrufen, die die Einsatzkräfte verständigten. Die Bergrettung und Feuerwehr brachten den Schwerverletzten aus dem Gelände, „Christophorus 15“ transportierte ihn ins Landesklinikum Amstetten.
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