Mit Quad 5 Meter abgestürzt: Niederösterreicher schwer verletzt

Ein 21-Jähriger ist am Donnerstag in seinem Heimatbezirk Scheibbs mit einem Quad in steiles Waldgelände abgestürzt. Der Lenker war auf einer Forststraße in Gaming mit den linken Rädern in eine Rinne geraten und hatte die Kontrolle über das Gefährt verloren. Nach einem Fünf-Meter-Absturz blieb der Schwerverletzte liegen, das Quad blieb nach weiteren zehn bis 15 Metern an einem Baum hängen. Ein Hubschrauber flog den Mann ins Spital, berichtete die Polizei am Freitag.