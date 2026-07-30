Blaualgen im Moorbad Schrems nachgewiesen: Stadt rät von Nutzung ab

Behördliche Sperre wurde keine verhängt. Im Wasser seien nämlich keine Veränderungen durch Blaualgen zu sehen, wie die Stadt informiert. Dennoch will man lieber auf Nummer sicher gehen; mit Hinweisschildern am Areal wird auf das Blaualgenvorkommen hingewiesen und vom Baden abgeraten. Als weitere Maßnahme wird die ortsansässige Feuerwehr das Wasser umwälzen.

„Es wurde kein Badeverbot verhängt, aber wir raten vom Schwimmen im Moorbad ab“, heißt es seitens der Stadtgemeinde Schrems auf KURIER-Anfrage. Denn vergangene Woche wurden im Zuge einer routinemäßigen Überprüfung des Gewässers Blaualgen entdeckt.

Immer wieder Blaualgen

Vor allem im Sommer treten in heimischen Badegewässern immer wieder Blaualgen auf. Für die Überwachung jener Seen, die als EU-Badegewässer ausgewiesen sind, ist die AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit) zuständig. Was im Umkehrschluss bedeutet: Es werden nicht alle Gewässer in Niederösterreich beprobt.

Was es umso wichtiger macht, Blaualgen zu erkennen: Sie sind keine Algen im eigentlichen Sinne, sondern Cyanobakterien, die natürlicherweise in Oberflächengewässern vorkommen. Bei hohen Wassertemperaturen und einem erhöhten Nährstoffgehalt können sie sich innerhalb kurzer Zeit stark vermehren und eine sogenannte Algenblüte bilden. Einige Arten produzieren dabei Giftstoffe (Toxine), die ein Gesundheitsrisiko darstellen können.

Hinweise auf ein verstärktes Vorkommen sind eine blaugrüne Trübung des Wassers, Schlieren oder dichte Algenteppiche an der Oberfläche, die an „Erbsensuppe“ erinnern. Auch eine Sichttiefe von weniger als einem Meter kann ein Indiz für eine Blaualgenblüte sein.

Gefahr für die Gesundheit

Einige Arten von Cyanobakterien bilden giftige Cyanotoxine. Diese können bei Hautkontakt oder nach dem Verschlucken von belastetem Wasser Hautreizungen, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auslösen. Besonders gefährlich sind Blaualgen für Hunde. Wenn Tiere beim Schwimmen oder Trinken belastetes Wasser aufnehmen, können die Giftstoffe zu schweren Vergiftungen führen, die im schlimmsten Fall tödlich enden.