Mit zwei kleinen Kindern in Bergnot: Rettung kam aus der Luft

Im Montafon sind am Mittwoch ein Wanderer-Duo und eine Familie mit zwei kleinen Kindern unabhängig voneinander aus Bergnot gerettet worden. In beiden Fällen verließen die Wanderer den markierten Weg und kamen im unwegsamen Gelände nicht mehr weiter, informierte die Polizei. Sowohl das Duo als auch die Familie wurden vom Helikopter per 20 Meter-Tau geborgen, verletzt wurde niemand.

Die vierköpfige Familie mit Kindern im Alter von zwei und vier Jahren war gegen 14 Uhr am Schafberg in Gargellen in Richtung Gafierjoch unterwegs. Im Bereich des Schafbergsees versuchte die Familie auf den weiter oberhalb verlaufenden Wanderweg in Richtung Gargellner Köpfe zu gelangen. Dabei geriet sie jedoch in eine steile, mit Gras und Geröll durchsetzte Rinne. Da ein gefahrloses Ab- oder Aufsteigen nicht mehr möglich war, setzte die Familie einen Notruf ab.