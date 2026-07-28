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Tirol

Waldbrand am Wilden Kaiser: Hubschrauber kämpfen gegen Flammen

Rund 1.000 Quadratmeter Wald gerieten bei Scheffau in Brand. Wegen des unwegsamen Geländes sind Hubschrauber und rund 100 Einsatzkräfte im Großeinsatz.
28.07.2026, 18:49

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Feuerwehrauto von vorne

Ein Waldbrand bei Scheffau am Wilden Kaiser im Tiroler Unterland (Bezirk Kufstein) hat Dienstagnachmittag einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst.

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Dichter Rauch war weithin zu sehen, rund 1.000 Quadratmeter in sehr unwegsamem, felsigem Gelände standen laut Medienberichten in Flammen. Löschflüge mit Hubschraubern führten am frühen Abend offenbar zu einem ersten Erfolg, das Feuer breitete sich vorerst nicht weiter aus, hieß es.

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Rund 100 Feuerwehrleute aus Scheffau und umliegenden Gemeinden sowie Kräfte der Bergrettung standen im Einsatz. Die Feuerwehren kümmerten sich primär um den „Wasserpendelverkehr“, berichtete die Online-Ausgabe der „Tiroler Tageszeitung“. Es werde also Löschwasser vom Hintersteiner See zur Kafa Alm transportiert. Dort würden die Hubschrauber dann „auftanken“ und zum Brandort fliegen. 

Zwei Helikopter waren an Ort und Stelle, zwei weitere seien angefordert worden.

Bergrettung
Agenturen  | 

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