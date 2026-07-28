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Tirol

Brutale Attacke vor Lokal: Polizei fahndet nach drei Männern

Drei bislang unbekannte Männer sollen in Kufstein auf einen 38-Jährigen losgegangen sein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, die Polizei sucht Zeugen.
28.07.2026, 17:51

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Ein 38-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag vor einem Lokal im Tiroler Kufstein laut eigenen Angaben von drei Unbekannten im Alter von rund 20 Jahren niedergeschlagen und getreten worden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, berichtete die Polizei am Dienstag. 

Dreimal eingebrochen, dann geschnappt: Vier Verdächtige in Haft

Die genauen Hintergründe der mutmaßlichen Tat im Bereich der Innbrücke waren vorerst unklar. Die Exekutive bat etwaige Zeugen um Hinweise. 

Agenturen  | 

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