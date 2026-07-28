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Brutale Attacke vor Lokal: Polizei fahndet nach drei Männern
Drei bislang unbekannte Männer sollen in Kufstein auf einen 38-Jährigen losgegangen sein. Das Opfer erlitt schwere Verletzungen, die Polizei sucht Zeugen.
Ein 38-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag vor einem Lokal im Tiroler Kufstein laut eigenen Angaben von drei Unbekannten im Alter von rund 20 Jahren niedergeschlagen und getreten worden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, berichtete die Polizei am Dienstag.
Die genauen Hintergründe der mutmaßlichen Tat im Bereich der Innbrücke waren vorerst unklar. Die Exekutive bat etwaige Zeugen um Hinweise.
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