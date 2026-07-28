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Tirol

Dreimal eingebrochen, dann geschnappt: Vier Verdächtige in Haft

Drei Häuser wurden in Neustift im Stubaital Ziel von Einbrechern. Die Verdächtigen entzogen sich zunächst einer Kontrolle, konnten aber wenig später gefasst werden.
28.07.2026, 13:38

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Zwei Polizisten gehen nebeneinander.

Die Polizei hat am Montag in Schönberg im Tiroler Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) vier mutmaßliche Einbrecher festgenommen. Zuvor war am selben Tag dreimal in Wohnhäuser in Neustift im Stubaital eingebrochen worden. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

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Nachdem sich gegen Mittag die Verdächtigen einer Kontrolle auf der Stubaitalstraße (B 183) entzogen hatten, konnten die Ermittler das Fahrzeug und die Männer in Schönberg entdecken, wie die Polizei am Dienstag schilderte. 
Die Identifizierung der Verdächtigen, vermutlich aus Südamerika und im Alter von 44, 47, 53 und 57 Jahren, war im Gange. 

Zur sichergestellten Beute wollte die Exekutive vorerst keine Auskunft geben, weitere Ermittlungen liefen. Die vier Personen befanden sich in polizeilichem Gewahrsam.

Tirol
Agenturen  | 

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