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Tirol

Schwerer Rennrad-Sturz in Innsbruck: 31-Jähriger verletzt

Ein 31-jähriger Rennradfahrer verlor auf der steilen „Höll“ in Innsbruck die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte schwer.
28.07.2026, 12:10

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Rettungsdienstjacke mit der Aufschrift „Notarzt“ und einem Stethoskop.

Ein 31-jähriger Chinese ist Dienstagvormittag in Innsbruck bei einem Unfall mit seinem Rennrad schwer verletzt worden.

Unfall in Innsbruck: Fußgängerin bei Kollision schwer verletzt

Der Mann war in der sogenannten „Höll“ im Stadtteil Hötting talwärts unterwegs gewesen, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle verlor, stürzte und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Der Chinese, der einen Helm trug, wurde mit der Rettung in die Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei

Innsbruck
Agenturen  | 

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