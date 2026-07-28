Schwerer Rennrad-Sturz in Innsbruck: 31-Jähriger verletzt

Ein 31-jähriger Chinese ist Dienstagvormittag in Innsbruck bei einem Unfall mit seinem Rennrad schwer verletzt worden.

Der Mann war in der sogenannten „Höll“ im Stadtteil Hötting talwärts unterwegs gewesen, als er aus unbekannter Ursache die Kontrolle verlor, stürzte und mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Der Chinese, der einen Helm trug, wurde mit der Rettung in die Klinik eingeliefert, berichtete die Polizei.