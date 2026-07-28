Unfall in Innsbruck: Fußgängerin bei Kollision schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es am Montagabend, dem 27. Juli 2026, gegen 20.00 Uhr auf der Innpromenade in Innsbruck. Ein 26-jähriger Deutscher war mit seinem Rennrad in östlicher Richtung unterwegs, als er mit einer 56-jährigen Kroatin zusammenstieß, die zu Fuß in die entgegengesetzte Richtung ging. Beide wurden anschließend mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Ausweichmanöver mit fatalen Folgen

Der Unfall ereignete sich, weil beide Beteiligten im entscheidenden Moment in dieselbe Richtung auswichen – und damit eine Kollision nicht mehr vermeiden konnten. Durch den Aufprall überschlug sich der Radfahrer und prallte mit dem Kopf gegen einen Metallpfosten.