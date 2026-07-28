Mopedunfall in Tirol: Buslenker übersieht 17-Jährigen

Am 27. Juli 2026 ereignete sich gegen 6.45 Uhr im Gemeindegebiet von Kematen in Tirol ein Verkehrsunfall. An der Kreuzung der L11 mit der Oberinntalerstraße kollidierten ein Moped und ein Linienbus. Der 17-jährige österreichische Mopedlenker wurde dabei verletzt und nach einer Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.

Buslenker soll Mopedfahrer übersehen haben

Zum Unfallzeitpunkt war der Jugendliche mit seinem Moped auf der L11 in Richtung Süden unterwegs. Gleichzeitig lenkte ein 41-jähriger irakischer Staatsbürger einen Linienbus auf der Oberinntalerstraße und wollte an der Kreuzung nach links abbiegen.