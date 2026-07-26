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Buben (5, 6) von selber Brücke in Tirol gestürzt
Ein Kind musste nach Innsbruck geflogen werden. Der zweite Bub wurde leicht verletzt.
Zwei Kinder sind am Samstagnachmittag in Hinterriß (Gem. Vomp, Bez. Schwaz) verletzt worden, als sie von einer Brücke stürzten. Auf dem Weg zur Eng-Alm schlüpfte ein Sechsjähriger laut Polizei durch das Brückengeländer, stürzte drei Meter tief in den Bach und verletzte sich an Kopf und Hand.
Er wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Gleichzeitig stürzte ein Fünfjähriger an einer Stelle ohne Geländer von derselben Brücke. Er wurde leicht verletzt.
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