Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tirol

Buben (5, 6) von selber Brücke in Tirol gestürzt

Ein Kind musste nach Innsbruck geflogen werden. Der zweite Bub wurde leicht verletzt.
26.07.2026, 10:56

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein gelber ÖAMTC-Hubschrauber bei einer Rettungsaktion.

Zwei Kinder sind am Samstagnachmittag in Hinterriß (Gem. Vomp, Bez. Schwaz) verletzt worden, als sie von einer Brücke stürzten. Auf dem Weg zur Eng-Alm schlüpfte ein Sechsjähriger laut Polizei durch das Brückengeländer, stürzte drei Meter tief in den Bach und verletzte sich an Kopf und Hand.

Mit Schlagstöcken und Eisenketten: Massenschlägerei in Innsbruck

Er wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Gleichzeitig stürzte ein Fünfjähriger an einer Stelle ohne Geländer von derselben Brücke. Er wurde leicht verletzt.

Innsbruck
Agenturen  | 

Kommentare