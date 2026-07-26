Buben (5, 6) von selber Brücke in Tirol gestürzt

Zwei Kinder sind am Samstagnachmittag in Hinterriß (Gem. Vomp, Bez. Schwaz) verletzt worden, als sie von einer Brücke stürzten. Auf dem Weg zur Eng-Alm schlüpfte ein Sechsjähriger laut Polizei durch das Brückengeländer, stürzte drei Meter tief in den Bach und verletzte sich an Kopf und Hand.