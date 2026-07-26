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Tirol

Mit Schlagstöcken und Eisenketten: Massenschlägerei in Innsbruck

Rund 20 Personen waren an der Rauferei beteiligt. Ein 23-jähriger Syrer wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden.
26.07.2026, 09:05

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Zusammenfassung

  • Bei einer Massenschlägerei in der Innsbrucker Innenstadt ist in der Nacht auf Sonntag ein 23-jähriger Syrer verletzt worden.
  • Laut Polizei waren gegen 23.20 Uhr im Bereich Salurner Straße und Landhausplatz rund 20 teils mit Messern, Schlagstöcken und Eisenketten bewaffnete Personen beteiligt.
  • Der Verletzte erlitt eine Halsverletzung durch einen Metallgegenstand, die übrigen Beteiligten flüchteten, das Motiv ist unklar und die Ermittlungen laufen.

Bei einer Massenschlägerei in der Innsbrucker Innenstadt ist in der Nacht auf Sonntag ein 23-jähriger Syrer verletzt und ins Spital gebracht worden. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, konnte sich der Mann in ein Lokal retten, von wo aus Rettungskräfte und Polizei verständigt wurden. 

Etwa 20 Personen seien bei der Rauferei gegen 23.20 Uhr im Bereich Salurner Straße und Landhausplatz beteiligt gewesen, teils mit Messern, Schlagstöcken und Eisenketten bewaffnet.

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Der 23-Jährige sei durch einen Metallgegenstand am Hals verletzt worden. Die anderen beteiligten Personen konnten flüchten. Der Verletzte sei in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert worden. Das Motiv der Tat ist laut Polizei unklar, Ermittlungen sind im Gange. Im Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und mehreren Polizeistreifen auch die Schnelle Interventionsgruppe (SIG).

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Agenturen, sif  | 

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