Mit Schlagstöcken und Eisenketten: Massenschlägerei in Innsbruck

Bei einer Massenschlägerei in der Innsbrucker Innenstadt ist in der Nacht auf Sonntag ein 23-jähriger Syrer verletzt und ins Spital gebracht worden. Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilte, konnte sich der Mann in ein Lokal retten, von wo aus Rettungskräfte und Polizei verständigt wurden.

Etwa 20 Personen seien bei der Rauferei gegen 23.20 Uhr im Bereich Salurner Straße und Landhausplatz beteiligt gewesen, teils mit Messern, Schlagstöcken und Eisenketten bewaffnet.