Schlägerei in Innsbruck: Fünf Tatverdächtige ermittelt

Am Abend des 20. Juni 2026 ist es auf der Promenade westlich der Grenobler Brücke in Innsbruck zu einem Raufhandel gekommen. Gegen 19:30 Uhr sollen mehrere Männer im Alter zwischen 25 und 36 Jahren in eine handfeste Auseinandersetzung geraten sein, bei der zwei Beteiligte leichte Verletzungen erlitten. Mehrere Unbeteiligte wurden dabei Zeugen des Vorfalls.

Fünf Tatverdächtige ausgeforscht

Die Polizei konnte fünf Tatverdächtige ausforschen: einen Österreicher, drei Somalier und eine weitere Person mit derzeit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Bei dem Raufhandel waren mehrere männliche Personen im Alter zwischen 25 und 36 Jahren beteiligt.