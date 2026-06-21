Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Tirol

Schlägerei in Innsbruck: Fünf Tatverdächtige ermittelt

Bei einem Raufhandel in Innsbruck wurden zwei Beteiligte leicht verletzt, fünf Tatverdächtige wurden ausgeforscht.
21.06.2026, 10:23

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Polizistin steht vor einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und trägt eine Warnweste.

Am Abend des 20. Juni 2026 ist es auf der Promenade westlich der Grenobler Brücke in Innsbruck zu einem Raufhandel gekommen. Gegen 19:30 Uhr sollen mehrere Männer im Alter zwischen 25 und 36 Jahren in eine handfeste Auseinandersetzung geraten sein, bei der zwei Beteiligte leichte Verletzungen erlitten. Mehrere Unbeteiligte wurden dabei Zeugen des Vorfalls.

Fünf Tatverdächtige ausgeforscht

Die Polizei konnte fünf Tatverdächtige ausforschen: einen Österreicher, drei Somalier und eine weitere Person mit derzeit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Bei dem Raufhandel waren mehrere männliche Personen im Alter zwischen 25 und 36 Jahren beteiligt.

Familienstreit eskaliert: Mann (42) verletzt Partnerin (41) und Stiefsohn (14) schwer
In Osttirol zum Abschuss freigegebener Wolf wurde erlegt

Hintergründe noch ungeklärt – Ermittlungen laufen

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht geklärt. Die Ermittlungen sind im Laufen; bearbeitende Dienststelle ist die Polizeiinspektion Innsbruck-Neu Arzl.

Blaulicht Innsbruck
kurier.at  | 

Kommentare