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Tirol

In Osttirol zum Abschuss freigegebener Wolf wurde erlegt

Anfang Juni waren in Tristach von einem Wolf fünf Schafe gerissen und acht verletzt worden.
20.06.2026, 15:11

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Porträt eines grauen Wolfs Canis Lupus, eine Nahaufnahme eines Raubtiers.

Im Tiroler Bezirk Lienz ist am Samstag ein Wolf geschossen worden. Nachdem im Gemeindegebiet von Tristach ein Wolf fünf Schafe gerissen und acht verletzt hatte, lag seit 3. Juni eine entsprechende Verordnung zur Entnahme des Raubtiers vor. Mit dem Abschuss wurde auch die Verordnung wieder aufgehoben.

In Tirol wurde wieder ein Wolf zum Abschuss freigegeben.

In Tirol wurden damit heuer bereits sieben Wölfe erlegt, im gesamten Jahr 2025 waren es sechs gewesen. Die Behörde bat die Bevölkerung, etwaige Spuren, Sichtungen oder weitere Hinweise auf die Präsenz eines großen Beutegreifers rasch zu melden.

Agenturen  | 

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