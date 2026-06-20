In Osttirol zum Abschuss freigegebener Wolf wurde erlegt

Im Tiroler Bezirk Lienz ist am Samstag ein Wolf geschossen worden. Nachdem im Gemeindegebiet von Tristach ein Wolf fünf Schafe gerissen und acht verletzt hatte, lag seit 3. Juni eine entsprechende Verordnung zur Entnahme des Raubtiers vor. Mit dem Abschuss wurde auch die Verordnung wieder aufgehoben.