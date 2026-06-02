In Tirol wurde wieder ein Wolf zum Abschuss freigegeben.

Die schwarz-rote Tiroler Landesregierung hat am Dienstag erneut eine Abschussverordnung für einen sogenannten Risikowolf erlassen - diesmal für einen solchen in den Bezirken Schwaz und Kufstein. Im Gemeindegebiet von Schlitters im Zillertal (Bezirk Schwaz) war ein Wolf wiederholt in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern gesichtet worden.

Dies wurde mit Bild und Video dokumentiert, teilte das Land mit. Die Verordnung trat mit der Kundmachung am Dienstag in Kraft und galt bis inklusive 27. Juli. Die Jägerschaft wurde bereits informiert, hieß es.