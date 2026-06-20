Mehrere Verletzte bei Messerattacke in der Steiermark

Zu einer folgenschweren Messerattacke ist es am Samstagnachmittag in Obergroßau, einem Ortsteil von Sinabelkirchen im Bezirk Weiz, gekommen. Ein Mann soll in einem Wohnhaus mehrere Personen mit einem Messer attackiert und dabei teils schwere Verletzungen verursacht haben.

Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Opfer nach dem Angriff von Rettungskräften versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Über die genaue Zahl der Verletzten sowie deren Zustand lagen zunächst keine weiteren Details vor.