Mehrere Verletzte bei Messerattacke in der Steiermark
Zu einer folgenschweren Messerattacke ist es am Samstagnachmittag in Obergroßau, einem Ortsteil von Sinabelkirchen im Bezirk Weiz, gekommen. Ein Mann soll in einem Wohnhaus mehrere Personen mit einem Messer attackiert und dabei teils schwere Verletzungen verursacht haben.
Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere Opfer nach dem Angriff von Rettungskräften versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Über die genaue Zahl der Verletzten sowie deren Zustand lagen zunächst keine weiteren Details vor.
Die Polizei rückte mit mehreren Streifen zum Einsatzort aus und sicherte das Gelände. Nach der Attacke soll der mutmaßliche Täter versucht haben, sich das Leben zu nehmen. Dieser Versuch scheiterte.
Zu den Hintergründen der Tat herrscht vorerst noch Unklarheit. Auch zum Motiv des Mannes machten die Ermittler zunächst keine Angaben. Die kriminalpolizeilichen Erhebungen laufen.
„Derzeit gibt es noch keine gesicherten Informationen zu den Hintergründen“, erklärte Polizeisprecher Fritz Grundnig gegenüber dem ORF.
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