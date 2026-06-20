Sportplatz-Dieb flieht vor Polizei ins Bachbett

In der Nacht zum Samstag, 20. Juni 2026, soll ein mutmaßlicher Diebstahl am Sportplatz in Turnau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) eine Verfolgungsfahrt ausgelöst haben. Ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk steht im Verdacht, Kleidung, einen Fußball und ein Mobiltelefon gestohlen zu haben. Die anschließende Flucht vor der Polizei endete mit einem Unfall in einem Bachbett – der Verdächtige wurde verletzt ins LKH Leoben eingeliefert.

Handy-Ortung führt Polizei auf die Spur

Gegen 1.00 Uhr wurde die Polizei von Zeugen über den Diebstahl am Sportplatz informiert. Dank der Ortungsfunktion des gestohlenen Mobiltelefons konnte ein auf dem Parkplatz des Sportplatzes abgestellter Pkw ausfindig gemacht werden. Als die Polizeistreife eintraf, soll der mutmaßliche Täter jedoch bereits vom Tatort geflüchtet sein. Sofort wurde eine Fahndung nach dem 29-Jährigen eingeleitet. Der Tatverdächtige dürfte kurz darauf zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt sein und dieses in unbekannte Richtung gelenkt haben. Im Bereich Göriach kam den ermittelnden Beamten der Verdächtige mit seinem Pkw plötzlich entgegen – die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf.