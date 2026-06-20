Sportplatz-Dieb flieht vor Polizei ins Bachbett
In der Nacht zum Samstag, 20. Juni 2026, soll ein mutmaßlicher Diebstahl am Sportplatz in Turnau (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) eine Verfolgungsfahrt ausgelöst haben. Ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk steht im Verdacht, Kleidung, einen Fußball und ein Mobiltelefon gestohlen zu haben. Die anschließende Flucht vor der Polizei endete mit einem Unfall in einem Bachbett – der Verdächtige wurde verletzt ins LKH Leoben eingeliefert.
Handy-Ortung führt Polizei auf die Spur
Gegen 1.00 Uhr wurde die Polizei von Zeugen über den Diebstahl am Sportplatz informiert. Dank der Ortungsfunktion des gestohlenen Mobiltelefons konnte ein auf dem Parkplatz des Sportplatzes abgestellter Pkw ausfindig gemacht werden. Als die Polizeistreife eintraf, soll der mutmaßliche Täter jedoch bereits vom Tatort geflüchtet sein. Sofort wurde eine Fahndung nach dem 29-Jährigen eingeleitet. Der Tatverdächtige dürfte kurz darauf zu seinem Fahrzeug zurückgekehrt sein und dieses in unbekannte Richtung gelenkt haben. Im Bereich Göriach kam den ermittelnden Beamten der Verdächtige mit seinem Pkw plötzlich entgegen – die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf.
Unfall im Bachbett, Alkotest verweigert
Der Verdächtige soll mehrere Anhaltezeichen der Polizei missachtet und mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Au bei Turnau geflüchtet sein. In einer Rechtskurve kam er von der Fahrbahn ab und landete mit dem Pkw in einem angrenzenden Bachbett. Trotz des Unfalls versuchte der 29-Jährige noch zu Fuß zu entkommen, blieb jedoch nach mehrmaliger Aufforderung durch die Beamten stehen. Einen Alkotest verweigerte er. Im Fahrzeug wurde ein Rucksack mit Kleidung, einem Fußball sowie dem mutmaßlich gestohlenen Mobiltelefon gefunden. Zudem war der 29-Jährige nicht im Besitz einer Lenkberechtigung. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungsdienst in das LKH Leoben eingeliefert.
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