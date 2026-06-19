Bergbau-Brand in Großveitsch: 116 Personen evakuiert

In einem Bergbauunternehmen im steirischen Großveitsch ist es am Freitagvormittag zu einem Brand gekommen. Alle 116 am Firmengelände beschäftigten Arbeiterinnen und Arbeiter konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen – verletzt wurde niemand.

Großaufgebot der Feuerwehr im Einsatz

Gegen 8.15 Uhr wurde die Polizei über einen ausgelösten Brandalarm in den Räumlichkeiten des Unternehmens in Großveitsch, Sankt Barbara im Mürztal , Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, verständigt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Beschäftigten das Gebäude verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit 17 Fahrzeugen und insgesamt 75 Einsatzkräften an. Das Feuer breitete sich dabei über einen Holzboden auf zwei Stockwerke des Firmengebäudes aus. Um 10.58 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gemeldet werden.