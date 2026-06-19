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Brand in Wien-Döbling: 59-Jähriger nach Reanimation in Klinik
Eine brennende Zigarette löste den Brand aus, ein 59-Jähriger musste vor Ort reanimiert werden.
Ein Mann ist am Donnerstagabend bei einem Brand in einer Wohnung in der Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling schwer verletzt worden. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien fanden den 59-Jährigen reglos vor. Der Mann wurde ins Freie gebracht, wo die Feuerwehr umgehend Reanimationsmaßnahmen einleitete, berichtete die Polizei am Freitag. Der Mann wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.
Ursache steht fest
Laut behandelndem Arzt besteht keine akute Lebensgefahr. Der Brand konnte von der Berufsfeuerwehr Wien rasch gelöscht werden. Ermittler des Landeskriminalamtes Wien stellten als Brandursache eine brennende Zigarette fest.
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