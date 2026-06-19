Brand in Wien-Döbling: 59-Jähriger nach Reanimation in Klinik

Ein Mann ist am Donnerstagabend bei einem Brand in einer Wohnung in der Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling schwer verletzt worden. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien fanden den 59-Jährigen reglos vor. Der Mann wurde ins Freie gebracht, wo die Feuerwehr umgehend Reanimationsmaßnahmen einleitete, berichtete die Polizei am Freitag. Der Mann wurde in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht.