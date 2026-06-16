Sägewerk-Brand in Mistelbach: Ursache geklärt
Ein elektrischer Kurzschluss hat laut Polizei „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ in der Vorwoche einen Brand in einem Sägewerk in Mistelbach ausgelöst.
Die Ursache wurde vom Landeskriminalamt gemeinsam mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung Niederösterreich ermittelt. Ersten Schätzungen zufolge sei ein Schaden in mittlerer sechsstelliger Höhe entstanden, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl am Dienstag.
Der Brand war in der Nacht auf vergangenen Donnerstag in einem Hackschnitzellager ausgebrochen. Es wurde die höchste Alarmstufe „B4“ ausgelöst.
Bei den Löscharbeiten standen rund 200 Feuerwehrmitglieder im Einsatz. Ein Übergreifen der Flammen auf das unmittelbar angrenzende Heizwerk konnte verhindert werden. „Brand aus“ wurde kurz vor 10.30 Uhr gegeben.
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