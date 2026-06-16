Sägewerk-Brand in Mistelbach: Ursache geklärt

Ein elektrischer Kurzschluss hat laut Polizei „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit“ in der Vorwoche einen Brand in einem Sägewerk in Mistelbach ausgelöst.

Die Ursache wurde vom Landeskriminalamt gemeinsam mit einem Sachverständigen der Landesstelle für Brandverhütung Niederösterreich ermittelt. Ersten Schätzungen zufolge sei ein Schaden in mittlerer sechsstelliger Höhe entstanden, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl am Dienstag.