Feuer in Holzbetrieb: Großalarm für Feuerwehren im Weinviertel
Ein wuchtiger Großbrand bescherte den Feuerwehren im Bezirk Mistelbach eine schlaflose Nacht. Wie verschiedene Wehren auf ihren Internetportalen berichten, musste in Mistelbach kurz vor Mitternacht Großalarm gegeben werden, weil das Hackschnitzellager in einem Holzbetrieb in Flammen aufgegangen war.
Zahlreiche Feuerwehren
Aufgrund der enormen Feuerlast und der Gefahr des Übergreifens des Brandes auf andere Betriebsteile des Sägewerks und ein Heizwerk sowie das Holzlager wurde eine regelrechte Armada an Feuerwehren zum Einsatzort gerufen. Es wurde die höchste Alarmstufe B4 ausgerufen.
Auf den Einsatzportalen der niederösterreichischen Feuerwehren werden zumindest 14 Wehren angeführt, die zur Bekämpfung des Riesenfeuers nach Mistelbach beordert worden sind. Wasserwerfer und Drehleitern unterstützten beim Löschen des Infernos.
Die Feuerwehr Mistelbach-Stadt bestätigt auf ihrem Internetportal den Einsatz kurz und kündigt eine weitere Berichterstattung an. In den frühen Morgenstunden wurden weitere Feuerwehrkräfte nachalarmiert. Der Einsatz war am Donnerstagmorgen noch voll im Gange, der Brand soll aber unter Kontrolle sein. Der KURIER wird während des Tages weiter zum Großbrand informieren.
Kommentare