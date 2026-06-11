Feuer in Holzbetrieb: Großalarm für Feuerwehren im Weinviertel

Ein wuchtiger Großbrand bescherte den Feuerwehren im Bezirk Mistelbach eine schlaflose Nacht. Wie verschiedene Wehren auf ihren Internetportalen berichten, musste in Mistelbach kurz vor Mitternacht Großalarm gegeben werden, weil das Hackschnitzellager in einem Holzbetrieb in Flammen aufgegangen war.

Zahlreiche Feuerwehren

Aufgrund der enormen Feuerlast und der Gefahr des Übergreifens des Brandes auf andere Betriebsteile des Sägewerks und ein Heizwerk sowie das Holzlager wurde eine regelrechte Armada an Feuerwehren zum Einsatzort gerufen. Es wurde die höchste Alarmstufe B4 ausgerufen.