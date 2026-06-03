Eibesthal: Vermisster Senior (92) nach Radsturz gefunden

Ein abgängiger 92-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch im Zuge einer Suchaktion in Eibesthal (Bezirk Mistelbach) schwer verletzt gefunden worden. Der betagte Mann dürfte mit seinem Fahrrad gestürzt und in einem Feld liegen geblieben sein, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Er wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Bei der Suche standen auch ein Hubschrauber, eine Diensthundestreife und eine Drohne im Einsatz.