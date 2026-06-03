Eibesthal: Vermisster Senior (92) nach Radsturz gefunden
Ein abgängiger 92-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch im Zuge einer Suchaktion in Eibesthal (Bezirk Mistelbach) schwer verletzt gefunden worden. Der betagte Mann dürfte mit seinem Fahrrad gestürzt und in einem Feld liegen geblieben sein, berichtete die Polizei in einer Aussendung.
Er wurde mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma ins Landesklinikum Mistelbach gebracht. Bei der Suche standen auch ein Hubschrauber, eine Diensthundestreife und eine Drohne im Einsatz.
Sohn alarmierte Polizei
Der 92-Jährige war am Dienstagabend mit seinem Rad losgefahren und nicht nach Hause zurückgekehrt. Sein Sohn verständigte gegen 22.30 Uhr die Exekutive. Gegen 0.30 Uhr wurde der nicht ansprechbare Senior von einem Mitglied der an der Suchaktion beteiligten örtlichen Feuerwehr gefunden. Der Radfahrer dürfte auf einem stark abschüssigen, geschotterten Feldweg zu Sturz gekommen sein.
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