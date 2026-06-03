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Niederösterreich

Nächtlicher Brand im Bezirk St. Pölten vernichtete Pkw

Feuerwehr Statzendorf konnte benachbarte Objekte vor den Flammen schützen.
03.06.2026, 09:55

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Lichterloh brennendes Auto

Kurz vor Mitternacht wurden am Dienstag die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Statzendorf (Bezirk St. Pölten) aus dem Schlaf geweckt. Ein Fahrzeugbrand in der Bahnhofstraße war der Grund für den Alarm.

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Mit zwei Fahrzeugen konnte bereits wenige Minuten nach der Alarmierung zum Einsatzort ausgerückt werden. Beim Eintreffen zeigte sich, dass ein Pkw bereits in Vollbrand stand. Ein Atemschutztrupp nahm unverzüglich die Brandbekämpfung auf. 

Alarmstufe erhöht

Da sich das brennende Auto in unmittelbarer Nähe zu einem Carport befand und eine Ausbreitung des Feuers nicht ausgeschlossen werden konnte, erhöhte die Bereichsalarmzentrale St. Pölten die Alarmstufe auf „Brand 2“. Die zusätzlich alarmierten Feuerwehren Kuffern und Hain-Zagging mussten dann jedoch nicht mehr eingreifen.

gelöschter rauchender Pkw

Das Feuer hatte den Pkw völlig vernichtet. 

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera auf mögliche Glutnester kontrolliert. Angaben zur Brandursache gab es vorerst nicht.

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Nach dem Abschluss der Lösch- und Reinigungsarbeiten konnte die Feuerwehr Statzendorf kurz nach 1 Uhr wieder die volle Einsatzbereitschaft herstellen.

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