Leichenfund in Mödling: 99‑Jährige in Wand einbetoniert

Eine einbetonierte Leiche beschäftigt derzeit Kriminalisten im Bezirk Mödling . Die sterblichen Überreste einer 99‑jährigen Frau wurden in einer Wand entdeckt. Todeszeitpunkt und Todesursache sind derzeit noch unklar.

Wie der KURIER aus Polizeikreisen erfuhr, wurde eine Nachschau in der Wohnung angeordnet, nachdem längere Zeit nichts mehr von der Frau zu hören gewesen war. Dort soll sie sich hinter einer aufgestellten Betonwand befunden haben. Die Ermittlungen laufen, eine Obduktion wurde angeordnet, bestätigte Nina Bussek von der Staatsanwaltschaft Wien.