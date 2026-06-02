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Niederösterreich

Bursch in Amstetten beraubt: 16-Jähriger mit Messer geschnappt

Polizei nahm Verdächtigen vorübergehend fest. Gravierende Widersprüche zwischen Opfer und Täter. Dieser wurde auf freiem Fuß angezeigt.
Wolfgang Atzenhofer
02.06.2026, 15:23

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Ein rot-blau-weisser Polizei-Hubschrauber mit der Kennung OE-BXA ist in der Luft.

Der am Abendhimmel knatternde Polizeihubschrauber im Süden von Amstetten war der auffälligste Hinweis auf eine Fahndung der Exekutive am Montag. Ein Zeuge hatte um 20.35 Uhr Anzeige erstattet, dass einem 16-Jährigen von zwei Jugendlichen das Handy und die Geldbörse geraubt worden waren und dass dabei auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll.

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Einer der mutmaßlichen Täter soll dem Opfer das Messer gezeigt und gedroht haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Als die Polizei das Opfer befragte, konnte dieses die Vornamen der Verdächtigen nennen und Personenbeschreibungen machen. Er war bei dem mutmaßlichen Raub durch eine Ohrfeige eines Täters leicht verletzt worden. Der Bursch wurde von der Rettung ins Landesklinikum Amstetten transportiert.

Fahndung

Zugleich startete eine Alarmfahndung, bei der mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden. Bediensteten der Polizeiinspektion Amstetten gelang es, einen der Täter, einen 16-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten, auszuforschen. Auch das mutmaßliche Tatmesser konnten die Beamten sicherstellen.

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Bei den Einvernahmen des Opfers und des Täters divergierten die Aussagen aber gehörig, weshalb die Staatsanwaltschaft St. Pölten schließlich die Anzeige auf freiem Fuß anordnete. Die Fahndung nach dem zweiten Täter ist im Gange.

Amstetten
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