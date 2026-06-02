Bursch in Amstetten beraubt: 16-Jähriger mit Messer geschnappt

Der am Abendhimmel knatternde Polizeihubschrauber im Süden von Amstetten war der auffälligste Hinweis auf eine Fahndung der Exekutive am Montag. Ein Zeuge hatte um 20.35 Uhr Anzeige erstattet, dass einem 16-Jährigen von zwei Jugendlichen das Handy und die Geldbörse geraubt worden waren und dass dabei auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll.

Einer der mutmaßlichen Täter soll dem Opfer das Messer gezeigt und gedroht haben, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Als die Polizei das Opfer befragte, konnte dieses die Vornamen der Verdächtigen nennen und Personenbeschreibungen machen. Er war bei dem mutmaßlichen Raub durch eine Ohrfeige eines Täters leicht verletzt worden. Der Bursch wurde von der Rettung ins Landesklinikum Amstetten transportiert.

Fahndung

Zugleich startete eine Alarmfahndung, bei der mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden. Bediensteten der Polizeiinspektion Amstetten gelang es, einen der Täter, einen 16-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten, auszuforschen. Auch das mutmaßliche Tatmesser konnten die Beamten sicherstellen.