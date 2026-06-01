Amstetten: 36-jähriger Mann bei mysteriösem Brand gestorben

Ein 36-jähriger Mann ist in der Nacht auf Montag bei einem Brand in einer Wohnung in Amstetten ums Leben gekommen. Die Flammen waren im dritten Stock eines Mehrparteienhauses ausgebrochen, die Einsatzkräfte wurden kurz vor Mitternacht alarmiert, bestätigte die Polizei.

Ein Atemschutztrupp führte in der stark verrauchten Wohnung eine Suche nach Personen durch. Dabei konnte nach kurzer Zeit ein lebloser Mann gefunden werden. Mithilfe einer Korbschleiftrage wurde der 36-Jährige ins Freie gebracht und der Rettung übergeben.

Landeskriminalamt ermittelt

Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Die Brandursache wird vom Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt. Noch ist unklar, wie es zu dem tödlichen Feuer gekommen ist.