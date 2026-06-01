Unwetter in NÖ und dem Burgenland: Aufräumen nach der Sturmfront

Heftige Gewitter und eine Sturmfront haben am Sonntagnachmittag in vielen Landesteilen Niederösterreichs sowie im Burgenland die Einsatzkräfte gefordert. Bis in die Abendstunden wurden alleine in NÖ rund 140 Feuerwehreinsätze nach den Unwettern gezählt. Die am schlimmsten betroffenen Regionen waren das Wald- und das Mostviertel. Bäume stürzten etwa auf Straßen, durch Blitzschlag kam es zu Bränden. Außerdem wurden Straßen und Keller überflutet. Einen spektakulären Einsatz gab es im Bezirk Waidhofen an der Thaya. Sonntagnachmittag schlug ein Blitz in den Turm von Schloss Dobersberg ein und setzte die Spitze in Brand. „Nachdem die Drehleiter aufgebaut war, konnte das Feuer rasch bekämpft und abgelöscht werden. Atemschutztrupps kontrollierten das Innere des Turms nach weiteren Glutnestern“, so die Feuerwehr. Gegen 17.30 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF St. Valentin Ein Baum stürzte bei St. Valentin auf die Oberleitung.

In St. Valentin im Bezirk Amstetten stürzte ein Baum auf eine Oberleitung der ÖBB-Strecke und löste einen Brand aus. Ein Zug musste auf freier Strecke anhalten. Die Einsatzkräfte standen gemeinsam mit den ÖBB im Einsatz, um die Gefahrenstelle abzusichern und die Störung zu beheben. Rund 85 Fahrgäste wurden mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Zug geholt und mit Bussen zum nächsten Bahnhof gebracht. Die Bereichsalarmzentrale der Feuerwehr Amstetten verzeichnete während des Unwetters ein außergewöhnlich hohes Notrufaufkommen. Innerhalb von nur 20 Minuten mussten mehr als 50 Einsätze disponiert werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © BFKDO Oberwart In Kemeten im Bezirk Oberwart war ein Auto kurz vor 16 Uhr im Strembach gelandet.