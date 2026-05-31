Gewitter: Zahlreiche Unfälle durch umgestürzte Bäume, Schlossturm in Brand

Heftige Gewitter haben am Sonntagnachmittag neuerlich für zahlreiche Einsätze von Feuerwehr und Wasserrettung gesorgt: In Niederösterreich verursachten umgestürzte Bäume u.a. Unfälle auf der Westautobahn und einen Zugausfall, ein Blitz setzte den Turm von Schloss Dobersberg in Brand, berichteten die Feuerwehren. Auch im Salzburger Seengebiet hatten die Einsatzkräfte alle Hände voll zu tun: Dort mussten mehrere Boote und Wassersportler gerettet werden. In Niederösterreich wurden bis in die Abendstunden rund 140 Einsätze von den Feuerwehren abgearbeitet, teilte Klaus Stebal vom Landeskommando mit. Hauptbetroffen waren Most- und Waldviertel. Gegen 16.00 Uhr schlug ein Blitz in den Turm von Schloss Dobersberg im Bezirk Waidhofen an der Thaya ein und setzte die Spitze in Brand. Mehrere Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden standen im Einsatz, um die Flammen von einer Drehleiter aus zu löschen. Atemschutztrupps durchsuchten das Innere des Turms nach weiteren Glutnestern. Gegen 17.30 Uhr wurde "Brand aus" gegeben.

Autos von Bäumen getroffen Bei Pfaffenschlag (Bezirk Waidhofen) wurde ein Auto von einem umstürzenden Baum getroffen. Die Lenkerin wurde leicht verletzt. Auch in den Bezirken Amstetten und Scheibbs entwurzelten Windböen Bäume, die Straßen blockierten. Auf der Westautobahn kam es ebenfalls zu einigen Unfällen durch umgestürzte Stämme. Mehrere Pkw wurden getroffen, nach ersten Informationen wurde aber niemand schwer verletzt. Im Bezirk Scheibbs ging infolge der intensiven Niederschläge eine Mure ab. In St. Valentin (Bezirk Amstetten) stürzte ein Baum auf eine Oberleitung der Bahn und löste einen Brand aus, ein Zug musste auf freier Strecke anhalten. In Ernsthofen (Bezirk Amstetten) wurden mehrere Leute von Gewässern geborgen, als gegen 16.30 Uhr eine Gewitterfront über den Bezirk zog, die für hunderte Notrufe und 50 Feuerwehreinsätze binnen 20 Minuten verantwortlich war. "Die Gewitterzelle hat innerhalb kürzester Zeit für eine Vielzahl an Schadenslagen gesorgt", berichtet Feuerwehrsprecher Philipp Gutlederer von der Bereichsalarmzentrale Amstetten.

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