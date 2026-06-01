Sturm ließ Segelboote kentern: Lebensgefahr am Enns-Stausee

Die am Sonntagnachmittag über das Mostviertel gezogene heftige Gewitterfront richtete nicht nur massive Sachschäden an, sondern brachte auch zahlreiche Menschen in höchst bedrohliche Situationen. Zahlreiche Feuerwehreinsätze mussten abgewickelt werden. Ein Zug konnte rechtzeitig vor einem umgestürzten Baum gestoppt und die Passagiere evakuiert werden. Auf der Enns gerieten Menschen in Booten in eine lebensbedrohliche Lage. Auch sie konnten gerettet werden. Ernsthaft Verletzte gab es bei der Vielzahl an Zwischenfällen zum Glück keine.

Menschenrettung am Wasser Nachdem der plötzlich angerauschte Sturm mehrere Personen bei Ernsthofen im Bezirk Amstetten in Seenot gebracht hatte, rückten dort die Freiwilligen gegen 16.21 Uhr zur Menschenrettung aus. Die anfängliche Lage war unklar. "Mehrere Personen im Wasser im Bereich des Enns Stausees Rubring" wurden gemeldet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Freiwillige Feuerwehr Ernsthofen Wilde Rettungsmanöver auf Stausee mitten im Mostviertel.

Sofort rückte die Feuerwehr mit dem Schlauchboot auf die Enns aus. Nach einer ersten Erkundung wurde parallel auch schon das Arbeitsboot gewässert. Auf der Enns mussten mehrere Segelboote geborgen werden. Die Betroffenen wurden sicher ans Ufer gebracht.

Die Personen im Wasser konnten glücklicherweise bereits durch ein Motorboot des Segelvereins gerettet werden. Zur Unterstützung machte sich zudem die OÖ-Wasserrettung auf den Weg zum Einsatzort. Boote ausgepumpt Mithilfe eines Notstromaggregats und Tauchpumpen mussten die Segelboote ausgepumpt und teilweise sogar gedreht werden. Dann konnten sie am Ufer verankert werden.