Kindergarten-Reform: Kleinere Gruppengrößen und mehr Durchmischung

Am Freitag präsentierte Bildungsstadträtin Bettina Emmerling (Neos) mit SPÖ-Gemeinderätin Astrid Pany Neuerungen im Zuge der Reform "Kindergarten neu denken".

Als Grundlage für jene Veränderungen dienen die Ergebnisse einer Umfrage, an der Personen, die in elementarpädagogischen Einrichtungen in Wien arbeiten, teilgenommen haben. Insgesamt 2.434 Personen aus städtischen sowie privaten Einrichtungen haben daran teilgenommen. Ziel der Stadt sei es gewesen, herauszufinden, wie pädagogisches Personal derzeit auf die Herausforderungen im Kindergarten blicke, so Emmerling. Das Fazit: 46 Prozent der Befragten würden als erste Maßnahme die Gruppengröße reduzieren.

Kleinere Gruppen Eine weitere Ableitung aus der Umfrage ist deshalb ein Stufenplan zur Reduzierung der Gruppengröße. Konkret bedeutet das, dass bei Kindergartengruppen (3-6 Jahre) die Anzahl um drei Kinder gesenkt werden soll. Bei Familiengruppen soll es eine Reduzierung von zwei Kindern geben. Der Reformprozess werde über einen längeren Zeitraum laufen, betont die Stadträtin, der Stufenplan werde ab 2028 bzw. bei Familiengruppen ab 2029 eingeführt. Die Verzögerung sei auf die Einführung des zweiten verpflichtenden Kindergartenjahrs zurückzuführen, das ab 2027 kommen soll.

Sprachcluster aufbrechen Ein weitere Herausforderung, die Kindergärten und in weiterer Folge Schulen beschäftigt, sind die Deutschkenntnisse der Kinder. Im Zuge von "Kindergarten neu denken" soll in den Kindergartengruppen künftig für mehr Durchmischung bei den Alltagssprachen der Kinder gesorgt werden. Dabei sollen bestehende Sprachcluster, mit der Ausnahme von Deutsch, aufgelöst werden. Somit sollen nur noch ein Fünftel der Kinder mit derselben Alltagssprache in einer Gruppe sein. Auch bei den Sprachclustern soll es Übergangsfristen geben, damit "kein Kind die bestehende Gruppe verlassen muss", sagt Emmerling. Zudem soll die Mitwirkung von Eltern ausgedehnt werden. Ein verpflichtendes Entwicklungsgespräch, das jährlich zwischen den Erziehungsberechtigten mit den Pädagoginnen und Pädagogen stattfindet, soll gesetzlich verankert werden.