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Bezirk Kufstein: Schlägerei mit Pfefferspray und Bisswunde
Ein Fest in Tirol eskalierte, die Polizei musste einschreiten. Es kam zu mehreren Körperverletzungen.
Eine Schlägerei bei einem Fest in Schwoich (Bezirk Kufstein) hat in der Nacht auf Montag Polizei und Rettung gefordert.
Starke Alkoholisierung
Zwei Personengruppen dürften aneinandergeraten sein, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol. Dabei kam es zu mehreren Körperverletzungen, unter anderem durch einen Biss in die Wade und den Einsatz von Pfefferspray. Die Ermittlungen zum genauen Hergang gestalteten sich laut Polizei aufgrund der teils starken Alkoholisierung der Beteiligten schwierig.
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