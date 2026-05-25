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Tirol

Bezirk Kufstein: Schlägerei mit Pfefferspray und Bisswunde

Ein Fest in Tirol eskalierte, die Polizei musste einschreiten. Es kam zu mehreren Körperverletzungen.
25.05.2026, 11:29

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Starke Alkoholisierung

Zwei Personengruppen dürften aneinandergeraten sein, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol. Dabei kam es zu mehreren Körperverletzungen, unter anderem durch einen Biss in die Wade und den Einsatz von Pfefferspray. Die Ermittlungen zum genauen Hergang gestalteten sich laut Polizei aufgrund der teils starken Alkoholisierung der Beteiligten schwierig.

Tirol
Agenturen  | 

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