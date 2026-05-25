Bezirk Kufstein: Schlägerei mit Pfefferspray und Bisswunde

Eine Schlägerei bei einem Fest in Schwoich (Bezirk Kufstein) hat in der Nacht auf Montag Polizei und Rettung gefordert.

Starke Alkoholisierung

Zwei Personengruppen dürften aneinandergeraten sein, berichtete die Landespolizeidirektion Tirol. Dabei kam es zu mehreren Körperverletzungen, unter anderem durch einen Biss in die Wade und den Einsatz von Pfefferspray. Die Ermittlungen zum genauen Hergang gestalteten sich laut Polizei aufgrund der teils starken Alkoholisierung der Beteiligten schwierig.