Hall in Tirol: Frau verweigert Alkotest und attackiert Polizisten

Eine 32-Jährige hat am Sonntagabend nach einem Verkehrsunfall in Hall in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) einen einschreitenden Polizisten attackiert und verletzt.

Frau verweigerte Alkotest: Autoschlüssel abgenommen

Die Frau verhielt sich den Beamten gegenüber von Beginn an ungehalten und beleidigte sie mehrmals. Einen Alkotest verweigerte sie, berichtete die Polizei am Montag. Als ihr daraufhin die Weiterfahrt untersagt und der Autoschlüssel abgenommen wurde, griff sie einen Polizisten tätlich an und verletzte ihn.

Die Frau wurde kurzzeitig festgenommen. Sie wird nach Abschluss der Ermittlungen bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck und der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.