Sturz ins Gebüsch – Kopf im Bach: Passanten retten bewusstlosen Mann

In der Nacht auf Montag ereignete sich in Walchsee (Bezirk Kufstein) ein schwerer E-Bike-Unfall: Ein 50-Jähriger verlor gegen 1 Uhr Früh auf einer Gemeindestraße die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte in ein Gebüsch und landete bewusstlos in einem Bach. Mehrere Passanten retteten ihm vermutlich das Leben.

Der Mann war mit seinem E-Bike auf einer Gemeindestraße in Walchsee in Richtung Bundesstraße 172 unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er stürzte nach links rund drei bis vier Meter in abschüssiges Gebüsch und prallte anschließend mit dem Kopf in einen Bach mit niedrigem Wasserstand. Dort blieb er bewusstlos liegen.

Passanten retten den Verunglückten

Mehrere Passanten bemerkten den Unfall, zogen den Mann umgehend aus dem Bach und leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Parallel dazu wurde der Notruf abgesetzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort musste der 50-Jährige mit schweren Kopfverletzungen in das Klinikum Rosenheim eingeliefert werden.