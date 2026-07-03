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Wien

Schlägerei bei WM-Public-Viewing am Donaukanal: Frau im Spital

Am Donaukanal kam es zu einer Schlägerei zwischen Fußballfans. Eine Frau musste mit Verdacht auf Kieferbruch ins Spital.
03.07.2026, 13:01

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FIFA FUSSBALL-WM 2026: SPANIEN - ÖSTERREICH / PUBLIC VIEWING IN WIEN.

Bei einer Auseinandersetzung bei einem WM-Public-Viewing bei einem Lokal am Wiener Donaukanal am Donnerstagabend ist eine Frau schwer verletzt worden. Ein bekennender Spanien-Fan hatte sich dort Scharmützel mit Anhängern des ÖFB-Teams geliefert.

Der Mann warf einen Aschenbecher und traf die Freundin eines seiner Kontrahenten im Gesicht. Die 25-Jährige verlor mehrere Zähne und erlitt einen Kieferbruch. Die Polizei musste gegen 22.30 Uhr mit einem Großaufgebot einschreiten.

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Für den 21-Jährigen mit ungeklärter Staatsbürgerschaft klickten noch bei dem Lokal in Wien-Leopoldstadt die Handschellen, berichtete die Landespolizeidirektion am Freitagvormittag. Er gestand die Tat in seiner Vernehmung und wurde bereits in eine Justizanstalt eingeliefert.

Freund von verletzter Frau festgenommen

Im Zuge der Amtshandlung wurde auch der 25-jährige Freund der Verletzten festgenommen. Er hatte versucht, den Tatverdächtigen zu attackieren. Als Polizisten ihn daran hinderten, traf er einen Beamten mit dem Ellenbogen am Kopf und verletzte den Polizisten leicht.

Der 25-Jährige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Berufsrettung Wien versorgte die 21-Jährige notfallmedizinisch und brachte sie in ein Spital.

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Hintergrund der Auseinandersetzung dürften „gegenseitige Provokationen zwischen den Fans“ gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher der APA am Freitag. Fotos und Videos des Vorfalls zeigten ein Großaufgebot an Beamtinnen und Beamten der Bereitschaftseinheit, Einsatzeinheit und Bezirkskräften bei dem Restaurant.

Wien Öfb Spanien Leopoldstadt
Agenturen  | 

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