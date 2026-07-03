Einbrüche mit Millionenschaden in Wien: 43-Jähriger in Haft

Nach einer Einbruchsserie im Dezember in Wien mit mehr als einer Million Euro Gesamtschaden ist ein 43-Jähriger festgenommen worden. Für ihn hatten bei seiner Einreise in die Slowakei aufgrund eines EU-Haftbefehls die Handschellen geklickt.

Der Mann wurde am 30. Juni nach Österreich ausgeliefert, berichtete die Landespolizeidirektion am Freitagvormittag. Er soll binnen zwei Tagen in zwölf Wohnungen in den Bezirken Landstraße sowie Innere Stadt eingebrochen haben.